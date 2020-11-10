Видео: испытания костюма BMW, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч

Вингсьютом называют специальный костюм, конструкция которого позволяет потоку воздуха наполнять «крылья» между ногами, руками и телом пилота, чтобы он мог контролировать полет, маневрируя в воздушных потоках. Скорость полета бейсджампера в традиционном костюме достигает 100 километров в час.
Инженеры BMW решили изменить представление о возможностях бейсджампинга и создали первый в мире электрический вингсьют. Костюм оборудован специальным углепластиковым рюкзаком, к которому крепятся два электромотора с карбоновыми винтами мощностью 10 лошадиных сил каждый. Пропеллеры вращаются со скоростью 25 000 оборотов в минуту и позволяют осуществить полет на скорости до 300 километров в час. Вместе с 50-вольтовой литиевой батареей общий вес рюкзака составляет всего 12 килограммов. Заряда аккумулятора хватает на пять минут полета.
Первый полёт летающего автомобиля AirCar показали на видео
Экстремал Петер Сальцманн, принимавший непосредственное участие в разработке костюма, провел множество испытаний разработки в аэротрубе испытательного центра BMW в Мюнхене. Проверить работоспособность электрического вингсьюта в реальных условиях австриец планировал в Южной Корее, пролетев над тремя небоскребами в Пусане.
Однако из-за пандемии COVID-19, место испытаний пришлось поменять. Спортсмен отправился Австрийские Альпы, где прыгнул с вертолета с высоты около 3000 метров в компании с экстремалами в классических костюмах для бейсджампинга.
В конце сентября китайская компания Xpeng представила на автосалоне в Пекине прототип аэромобиля Kiwigogo. Машина, напоминающая гигантский октокоптер, вмещает двух пассажиров и летает на высоте от 5 до 25 метров.