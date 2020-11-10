Видео: испытания костюма BMW, в котором можно летать со скоростью 300 км/ч

Вингсьютом называют специальный костюм, конструкция которого позволяет потоку воздуха наполнять «крылья» между ногами, руками и телом пилота, чтобы он мог контролировать полет, маневрируя в воздушных потоках. Скорость полета бейсджампера в традиционном костюме достигает 100 километров в час.

Инженеры BMW решили изменить представление о возможностях бейсджампинга и создали первый в мире электрический вингсьют. Костюм оборудован специальным углепластиковым рюкзаком, к которому крепятся два электромотора с карбоновыми винтами мощностью 10 лошадиных сил каждый. Пропеллеры вращаются со скоростью 25 000 оборотов в минуту и позволяют осуществить полет на скорости до 300 километров в час. Вместе с 50-вольтовой литиевой батареей общий вес рюкзака составляет всего 12 килограммов. Заряда аккумулятора хватает на пять минут полета.

Экстремал Петер Сальцманн, принимавший непосредственное участие в разработке костюма, провел множество испытаний разработки в аэротрубе испытательного центра BMW в Мюнхене. Проверить работоспособность электрического вингсьюта в реальных условиях австриец планировал в Южной Корее, пролетев над тремя небоскребами в Пусане.