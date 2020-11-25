Уникальный BMW 7 серии будет встречать гостей отеля в Южной Африке

От обычных «семерок» седан отличают подушки с вышитой монограммой «EH» и цветочный рисунок на подголовниках сидений. Но главное — это вставки на передней панели и дверях, украшенные выполненными из драгоценных металлов растениями. Автор этих произведений искусства — художник Ник Бладен, работающий в жанре ботанической скульптуры. Бладен создает гипсовые отливки настоящих растений, а затем, с помощью жидкого золота, серебра и платины, воспроизводит их в металле. Для BMW Бладен немного изменил технологию и изготовил не объемные листья и цветы, а их двумерные аналоги.