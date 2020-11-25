Уникальный BMW 7 серии будет встречать гостей отеля в Южной Африке

Новый официальный автомобиль отеля Ellerman House, расположенного в заливе Бантри, Кейптаун, окрашен в болотный колер Brass Metallic Individual, оснащен пакетом BMW Individual High Gloss Shadow Line (глянцевый черный декор экстерьера) и 20-дюймовыми двухцветными М-колесами. Внутренне убранство оформлено в соответствии с линией исполнения Design Pure Excellence: расширенная отделка кожей BMW Individual Merino коньячного цвета, кресла с массажем и активной вентиляцией, плюс панорамная крыша Sky Lounge и встроенная система ароматизации Ambient Air.
От обычных «семерок» седан отличают подушки с вышитой монограммой «EH» и цветочный рисунок на подголовниках сидений. Но главное — это вставки на передней панели и дверях, украшенные выполненными из драгоценных металлов растениями. Автор этих произведений искусства — художник Ник Бладен, работающий в жанре ботанической скульптуры. Бладен создает гипсовые отливки настоящих растений, а затем, с помощью жидкого золота, серебра и платины, воспроизводит их в металле. Для BMW Бладен немного изменил технологию и изготовил не объемные листья и цветы, а их двумерные аналоги.
Вдохновение для своих работ Бладен черпал во флоре районе Финбос около Кейптауна, который известен своим уникальным биоразнообразием. Среди самых известных природных сокровищ Финбоса — ройбуш, из культивируемой версии которого делают всемирно известный чай, и протея, национальный символ Южной Африки. Скульптор уверен, что клиенты Ellerman House будут с интересом разглядывать «растения» в машине, а позднее смогут встретить их и в дикой природе.
Между тем по технике никаких изменений для гибрида не предусмотрено. Под капотом BMW 745Le xDrive установлен шестицилиндровый рядный двигатель 3.0 из семейства EfficientDynamics, на пару с электромотором развивающий 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента. На электротяге седан может проехать 51–54 километра, а значит за всю поездку от аэропорта до отеля Ellerman House (около 25 километров) не выбросит в воздух ни грамма углекислого газа.