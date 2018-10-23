Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
17:18

BMW отзовет по всему миру 1,6 миллиона дизельных автомобилей

Машины подвержены риску возгорания

Компания BMW объявила о глобальном отзыве 1,6 миллиона автомобилей, оснащенных четырех- и шестицилиндровыми дизельными двигателями. Под действие сервисной акции попали машины, выпущенные с августа 2010 по август 2017 года.

По данным производителя, в таких машинах может произойти утечка охлаждающей жидкости из системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), что, в свою очередь, приведет к появлению тлеющих частиц, расплавлению впускного коллектора и, в крайнем случае, пожару. В рамках сервисной акции уполномоченные технические центры проведут диагностику модуля EGR и замену потенциально опасных компонентов.

Изначально BMW планировала отозвать 480 тысяч автомобилей из европейских и азиатских стран. Во время проверки двигателей с аналогичной компоновкой, но на машинах для других рынков, выяснилось, что в некоторых случаях с ними также могут возникнуть технические проблемы. Однако по словам производителя, они не несут риска для владельцев автомобилей. Тем не менее руководство марки приняло решение расширить географию сервисной акции, чтобы исключить даже минимальный риск возможных поломок.

В представительстве BMW «Мотору» заявили, что информации о том, будут ли отзывать машины в России, пока нет.

Последняя отзывная кампания BMW на российском рынке затронула 168 автомобилей 5 серии (G30), М5 (F90) и X5 (E53). Модели отправили в ремонт из-за внезапной остановки двигателя, бракованного датчика положения коленчатого вала и возможного срабатывания подушки безопасности при выключении зажигания.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...