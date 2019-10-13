BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях

Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк рассказал изданию Autocar, что его работа заключается в том, чтобы дизайн марки с течением времени эволюционировал, а не стоял на месте. Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей. Новый дизайн BMW либо любят, либо ненавидят, но никто не остаётся к нему равнодушным. По мнению главного дизайнера, это именно то, что было нужно марке, поэтому дизайн BMW продолжит развиваться не эволюционным, а революционным путём.
Этот принцип дизайнеры баварских автомобилей обязательно применят и для будущих моделей, выпущенных в начале 2020-х годов. «Компания должна постоянно развиваться и двигаться вперёд. Как только вы начинаете стоять на месте, то тут же становитесь лёгкой добычей. Рынок сейчас чрезвычайно конкурентоспособен, больше, чем когда-либо, поэтому нужно привлекать клиентов чем-то новым, а не эксплуатировать одни и те же идеи, которыми уже никого не удивишь», — пояснил ван Хойдонк. Именно поэтому грядущее купе BMW 4-й серии нового поколения больше не будет копией 3-й серии без пары задних дверей.