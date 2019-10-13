BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях

Этот принцип дизайнеры баварских автомобилей обязательно применят и для будущих моделей, выпущенных в начале 2020-х годов. «Компания должна постоянно развиваться и двигаться вперёд. Как только вы начинаете стоять на месте, то тут же становитесь лёгкой добычей. Рынок сейчас чрезвычайно конкурентоспособен, больше, чем когда-либо, поэтому нужно привлекать клиентов чем-то новым, а не эксплуатировать одни и те же идеи, которыми уже никого не удивишь», — пояснил ван Хойдонк. Именно поэтому грядущее купе BMW 4-й серии нового поколения больше не будет копией 3-й серии без пары задних дверей.