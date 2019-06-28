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16:53

Главный дизайнер BMW встал на защиту больших «ноздрей» обновленной «семерки»

Он объяснил их появление разными предпочтениями потребителей

Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк пожаловался австралийскому изданию Motoring на критику в адрес обновленной «семерки» из-за увеличившихся в размерах «ноздрей» решетки радиатора и объяснил причину их появления. Дело в том, что таким образом была решена проблема визуальной идентичности флагманской модели и более доступной пятой серии.
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«Мы получили задачу убедиться, что покупатели понимают разницу между машинами седьмой и пятой серии, а также сразу замечают ее, — поясняет ван Хойдонк. — С выходом новой «семерки» отличия были не так очевидны, однако теперь внешность вызывает массу критики. Моя цель — делать то, что всем нравится, но это не всегда возможно».

Больше всего новый дизайн BMW 7-Series не понравился клиентам из Европы. Это объясняется тем, что они предпочитают «оставаться в тени» и не привлекать к себе излишнего внимания. Покупатели из Китая и с Ближнего Востока, напротив, любят «громко заявить о себе», и автомобиль с огромной хромированной решеткой радиатора рассматривается ими как один из символов высокого статуса.

Обновленная BMW 7 серии дебютировала в январе этого года. Седан получил огромную решетку радиатора, как у кроссовера X7, новые элементы внешнего декора и пересмотренную гамму двигателей. В их числе — гибридная силовая установка, состоящая из рядной «шестерки» семейства EfficientDynamics, выдающей 286 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, и 113-сильного электромотора с пиковым моментом в 265 Нм.

Источник: Motoring
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