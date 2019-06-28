Главный дизайнер BMW встал на защиту больших «ноздрей» обновленной «семерки»

«Мы получили задачу убедиться, что покупатели понимают разницу между машинами седьмой и пятой серии, а также сразу замечают ее, — поясняет ван Хойдонк. — С выходом новой «семерки» отличия были не так очевидны, однако теперь внешность вызывает массу критики. Моя цель — делать то, что всем нравится, но это не всегда возможно».

Больше всего новый дизайн BMW 7-Series не понравился клиентам из Европы. Это объясняется тем, что они предпочитают «оставаться в тени» и не привлекать к себе излишнего внимания. Покупатели из Китая и с Ближнего Востока, напротив, любят «громко заявить о себе», и автомобиль с огромной хромированной решеткой радиатора рассматривается ими как один из символов высокого статуса.