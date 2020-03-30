BMW и Toyota разработали новую силовую установку на водороде

В 2022 году BMW планируется выпустить пилотную партию X5 с i Hydrogen NEXT. Судя по всему, водородные кроссоверы будут использовать для обкатки силовой установки и подготовки к коммерциализации. Серийные автомобили с технологией топливных ячеек появятся в портфолио немецкой марки в начале 2025 года. Однако, уточняют в компании, сроки запуска могут скорректировать в зависимости от состояния и требований мировых рынков. Ведь на сегодняшний день установки генерации водорода достаточно дороги, а развитой сети заправочных станций нет даже в Европе.