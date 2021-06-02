BMW раскрыла характеристики и цены электрического i4

В стартовом исполнении eDrive40 электроседан оснащен единственным мотором на задней оси, выдающим 340 лошадиных сил и 416 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» такой i4 разгоняется за 5,7 секунд, а максимальная скорость составляет 189 километров в час.

Топовый i4 M50, который производитель называет первой электрической «эмкой», приводится в движение двухмоторной силовой установкой. Она развивает 544 лошадиные силы и 795 Нм момента и разгоняет электрокар до 100 километров в час за 3,9 секунды. Максимальная скорость в мощной версии увеличена – 225 километров в час. Однако пиковые показатели доступны только в режиме Sport Boost, действующем 10 секунд, а после этого они снижаются до 469 сил и 729 Нм.