Накануне презентации седана М3 и купе М4 нового поколения были объявлены сроки дебюта первой электрической «эмки» BMW. Как сообщает издание Car Advice, глава подразделения BMW M Маркус Флаш рассказал, что ей станет новый электроседан, который получит индекс i4 M. Его премьера состоится уже в 2021 году, однако, вопреки ранним слухам, от первой электрической модели с буквой М не стоит ждать динамики М4: по сравнению с «обычной» i4 она лишь незначительно прибавит в производительности.