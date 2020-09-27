Накануне презентации седана М3 и купе М4 нового поколения были объявлены сроки дебюта первой электрической «эмки» BMW. Как сообщает издание Car Advice, глава подразделения BMW M Маркус Флаш рассказал, что ей станет новый электроседан, который получит индекс i4 M. Его премьера состоится уже в 2021 году, однако, вопреки ранним слухам, от первой электрической модели с буквой М не стоит ждать динамики М4: по сравнению с «обычной» i4 она лишь незначительно прибавит в производительности.
Таким образом, i4 M будет скорее похожа на модели младшей линейки M Performance, наподобие седана M550i или кроссовера X5 M50d. Электроседан BMW будет отличаться от «стандартной» версии более спортивным оформлением экстерьера и улучшенной динамикой. Флаш отметил, что для выпуска «полноценного» электрокара с индексом М баварским инженерам ещё предстоит решить множество проблем, одной из которых является, к примеру, масса аккумуляторных батарей и отсутствие звука выхлопа.