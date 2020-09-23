Новые BMW M3 и M4 получили детали из каталога M Performance

Каталог деталей M Performance включает в себя более тридцати позиций. И самая приметная из них — титановая выхлопная система с вписанными по центру бампера четырьмя патрубками. Кроме того, для новых M3 и M4 предусмотрены карбоновые элементы обвеса: из композита сделаны боковые юбки, передний диффузор, решетка, а также передний и задний спойлеры.
Специально для пакета M Performance немецкие инженеры разработали спортивную подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета. Кроме того, на седан и купе шестого поколения можно будет установить усиленные углерод-керамические колодки, которые обеспечат более короткий тормозной путь, а также высокое термическое сопротивление. Помимо этого, новый набор включает 19-, 20- и 21-дюймовые колесные диски в цветах Frozen Gold (золотистый), Jet Black (черный) и Frozen Gunmetal Grey (серый).
Фото: BMW
Карбоновая отделка продолжается и в салоне. Так, из углеволокна выполнены подрулевые лепестки и накладки на пороги. Также отличительной особенностью нового пакета станут уникальные коврики и новый руль с комбинированной отделкой из кожи, замши и углепластика.
Пакет M Performance для новых M3 и M4 будет доступен вместе с дебютом обновленных седана и купе, который состоится весной следующего года.
Ранее компания BMW представила седан M3 и купе М4 шестого поколения, которым достались гигантские «ноздри» решетки радиатора, механическая трансмиссия и 510-сильный двигатель в версии Competition. На российском рынке стоимость «двухдверки» M4 в версии Competition составит 6 900 000 рублей, а в модификации M Special — 7 500 000 рублей.