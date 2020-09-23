Новые BMW M3 и M4 получили детали из каталога M Performance

Каталог деталей M Performance включает в себя более тридцати позиций. И самая приметная из них — титановая выхлопная система с вписанными по центру бампера четырьмя патрубками. Кроме того, для новых M3 и M4 предусмотрены карбоновые элементы обвеса: из композита сделаны боковые юбки, передний диффузор, решетка, а также передний и задний спойлеры.

Специально для пакета M Performance немецкие инженеры разработали спортивную подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета. Кроме того, на седан и купе шестого поколения можно будет установить усиленные углерод-керамические колодки, которые обеспечат более короткий тормозной путь, а также высокое термическое сопротивление. Помимо этого, новый набор включает 19-, 20- и 21-дюймовые колесные диски в цветах Frozen Gold (золотистый), Jet Black (черный) и Frozen Gunmetal Grey (серый).