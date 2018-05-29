Топ-менеджер марки раскрыл детали о новинке

Пульс

Первый беспилотник BMW будет кроссовером

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29 мая 2018

Компания BMW частично раскрыла информацию об электрическом беспилотнике iNEXT, старт производства которого запланирован на 2021 год. По словам одного из топ-менеджеров марки, это будет кроссовер. В модельном ряду он расположится на ступеньку выше модели iX3, сообщает Automotive News.

[Кто и зачем делает из традиционных суперкаров экомобили](https://motor.ru/selector/v8vselectroengine.htm)

Кто и зачем делает из традиционных суперкаров экомобили

По предварительной информации, в BMW iNEXT объединятся три ключевых технологии, над которыми сейчас ведется активная работа: автомобиль будет постоянно подключен к Сети, получит продвинутую систему автономного управления и новую электрическую силовую установку.

iNEXT станет второй моделью в линейке электрифицированных транспортных средств пятого поколения. Первой будет электрическая модификация кроссовера X3. Всего в рамках стратегического плана развития до 2025 года немецкий производитель выпустит 25 новых моделей — в том числе, двенадцать электромобилей.

На топовые электрические модели BMW намерена устанавливать до трех 272-сильных электромоторов (один на передней оси, два — на задней). Суммарная отдача электрической установки при этом превысит 800 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час такие машины смогут ускоряться менее чем за три секунды.

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Теги:
BMWЭлектрокарыКроссоверыБеспилотники
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