BMW представил два эксклюзивных шоу-кара M-серии

Обе модели стали результатом партнерства баварского концерна и нью-йоркского модного бренда Kith. Идея создания эксклюзивных шоу-каров принадлежит главе американского бренда Ронни Фигу, который передал свой BMW M3 в кузове E30 1989 года выпуска немецким инженерам для восстановления с использованием оригинальных деталей. В результате коллаборации немецкий производитель придал 31-летней модели вид нового автомобиля, а также создал лимитированную версию современного M4.

В ходе реставрации классическое купе обзавелось измененными эмблемами-ронделями на капоте, багажнике и колесах. Кроме того, классическая модель получила брендированный Kith руль и специальную кожаную обивку с тиснеными монограммами американской компании.