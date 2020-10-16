BMW представил два эксклюзивных шоу-кара M-серии

Обе модели стали результатом партнерства баварского концерна и нью-йоркского модного бренда Kith. Идея создания эксклюзивных шоу-каров принадлежит главе американского бренда Ронни Фигу, который передал свой BMW M3 в кузове E30 1989 года выпуска немецким инженерам для восстановления с использованием оригинальных деталей. В результате коллаборации немецкий производитель придал 31-летней модели вид нового автомобиля, а также создал лимитированную версию современного M4.
В ходе реставрации классическое купе обзавелось измененными эмблемами-ронделями на капоте, багажнике и колесах. Кроме того, классическая модель получила брендированный Kith руль и специальную кожаную обивку с тиснеными монограммами американской компании.
Фото: BMW
Эксклюзивный M4 Competition, в свою очередь, получил красный кузов в стиле E30 M3. Также современный седан оснащен шильдиком Kith на багажнике, логотипами нью-йоркского дома моды на подголовниках, а также светящимися эмблемами на передних сиденьях.
Купе BMW M4 Competition оснащено рядной «шестеркой» 3.0, мощность которого составляет 510 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. До сотни машина разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость – 290 километров в час.