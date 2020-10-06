Послушайте, как звучит новая BMW M4

В магистрали используется трубы большого поперечного сечения, которые вдобавок проложены особым образом, что снижает противодавление и создает соответствующий характеру модели акустический эффект. Но если этого недостаточно, в каталоге M Performance есть опциональный выхлоп с глушителем и патрубками из титана. Он не только эффектно смотрится, но и легче стандартного на семь килограммов.

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