Послушайте, как звучит новая BMW M4

Трехлитровый мотор с технологией M TwinPower Turbo в зависимости от версии выдает 480 или 510 лошадиных сил (550/650 Нм соответственно). Он снабжен двумя турбокомпрессорами типа mono-scroll, непосредственным впрыском под давлением 350 бар и системой смазки, заточенной под трек. За соответствующий саундтрек отвечает специфический для модели выхлоп с электронноуправляемыми заслонками и 100-миллиметровыми патрубками.
В магистрали используется трубы большого поперечного сечения, которые вдобавок проложены особым образом, что снижает противодавление и создает соответствующий характеру модели акустический эффект. Но если этого недостаточно, в каталоге M Performance есть опциональный выхлоп с глушителем и патрубками из титана. Он не только эффектно смотрится, но и легче стандартного на семь килограммов.
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