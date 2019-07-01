У BMW появится новый M-кроссовер и среднемоторный суперкар

Самой интересной M-новинкой вполне может стать «возрожденный» M1: среднемоторное купе в духе Vision M Next выйдет ограниченным тиражом и, возможно, получит открытую версию. Помимо этого, в BMW думают о выпуске уникальных машин, ранее не присутствовавших в модельном ряду марки, и хардкорных вариантов нынешних моделей с индексом CS — M2 CS уже анонсирована и появится в следующем году.