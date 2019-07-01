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13:56

У BMW появится новый M-кроссовер и среднемоторный суперкар

Компания рассматривает возможности расширения нынешней линейки M-моделей

Компания BMW рассматривает различные возможности расширения линейки моделей M и M Performance. Так, семейство «заряженных» машин может пополниться 400-сильной «копейкой», кроссовером X8 M и среднемоторным суперкаром, основанным на концепте Vision M Next.
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Самой интересной M-новинкой вполне может стать «возрожденный» M1: среднемоторное купе в духе Vision M Next выйдет ограниченным тиражом и, возможно, получит открытую версию. Помимо этого, в BMW думают о выпуске уникальных машин, ранее не присутствовавших в модельном ряду марки, и хардкорных вариантов нынешних моделей с индексом CS — M2 CS уже анонсирована и появится в следующем году.

В начале июня BMW представила M8, а чуть раньше, в феврале, показала два новых «заряженных» кроссовера — X3 M и X4 M.

Роль соперника для Audi RS3 и Mercedes-AMG A45 отведена 400-сильной 1-Series. По появлявшимся неоднократно слухам, такой автомобиль оснастят «турбочетверкой» с впрыском воды во впускной коллектор, как на M4 GTS, и 82-сильным электромотором. Конкурировать с Audi RS Q8 и Mercedes-Benz GLE 63 будет 600-сильный BMW X8 M.

Издание Autocar пишет, что гамма двигателей M-машин будет состоять из трех агрегатов разных степеней форсировки: двухлитровой «турбочетверки», обновленной рядной «шестерки» объемом 3,0 литра и нового 4.0 V8.

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