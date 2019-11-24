М-подразделение BMW всё-таки выпустит суперкар

Как рассказал в интервью изданию Auto Express глава подразделения BMW M Маркус Флаш на автосалоне в Лос-Анджелесе, он считает выпуск флагманского M-суперкара отличной идеей, которую непременно нужно реализовать. Флаш отметил, что это не обязательно должен быть автомобиль со средним расположением двигателя, как ранее предполагалось, однако, какую бы форму он ни принял, суперкар точно будет выделяться из толпы. И, кстати, совсем не факт, что он будет похож на концепт Vision M Next.
На вопрос о том, может ли М-суперкар стать кроссовером, Флаш ответил, что пока не может об этом рассказать. Автомобиль точно получит электрифицированную силовую установку, но будет ли это гибрид или вовсе электромобиль, всё ещё остаётся загадкой: собственную модель от BMW M покажут публике не раньше, чем в 2021 году. По словам Флаша, баварский суперкар не будет столь же бескомпромиссным, как Mercedes-AMG One — скорее он всё-таки будет представлять собой автомобиль на каждый день.