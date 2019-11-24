М-подразделение BMW всё-таки выпустит суперкар

На вопрос о том, может ли М-суперкар стать кроссовером, Флаш ответил, что пока не может об этом рассказать. Автомобиль точно получит электрифицированную силовую установку, но будет ли это гибрид или вовсе электромобиль, всё ещё остаётся загадкой: собственную модель от BMW M покажут публике не раньше, чем в 2021 году. По словам Флаша, баварский суперкар не будет столь же бескомпромиссным, как Mercedes-AMG One — скорее он всё-таки будет представлять собой автомобиль на каждый день.