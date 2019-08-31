BMW не будет выпускать «заряженные» универсалы

Глава BMW M уверяет, что «горячие» кроссоверы гораздо более перспективны на глобальном рынке и имеют куда больше потенциала, чем универсалы — именно поэтому в линейке подразделения появляются такие модели, как X3 M, X4 M, X5 M и X6 M. «В случае с Х3 М мы разрабатывали не М-версию X3, а М3 в кузове кроссовера. Если вы живёте в горах, любите кататься на велосипеде или сноуборде, или же вам приходится возить с собой много вещей, то с этим, конечно, можно справиться при помощи BMW M3, но с кроссовером будет всё же намного проще», — считает Флаш.