BMW показала владельцам «эмок», как пользоваться буксировочным тросом

Короткий буксировочный трос подойдёт для новой M2 в кузове G87, а на трек-днях аксессуаром могут воспользоваться владельцы более старых BMW 1-Series (F40) и M2 (F87). Также буксир подойдёт на обычные «двойки» и «тройки» (G42, G20, G20, G28). Соответствующие артикулы BMW уже раскрыла, так что препятствий для покупки нет.