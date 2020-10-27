Редчайший BMW M1 создателя группы Boney M пустят с молотка за 43 миллиона рублей

BMW M1 сходил с конвейера немецкого концерна с 1978 по 1981 годы. За все годы компания выпустила 453 суперкара. В конце 1970-х годов баварская марка заключила соглашение с Lamborghini, в рамках которого инженеры планировали создать модификацию M1 для участия в одноименных гонках, в которых выступали многие спортсмены Формулы-1 на одинаковых автомобилях. В числе тех, кто принимал участие в серии, получившей название Procar BMW М1, были Ники Лауда и Нельсон Пике. Всего немецкая компания построила 53 гоночных «Эмок».
Выставленный на торги суперкар приобрел в 1980 году создатель легендарной музыкальной группы Boney M, Фрэнк Фариан. Продюсер владел автомобилем около 10 лет. За этот период он договорился с немецким концерном о модификации своего автомобиля в стилистике Procar. Дизайн M1 оформили в духе суперкаров-участников гоночной серии. Купе получило модифицированный стекловолоконный кузов, массивное заднее антикрыло и 17-дюймовые колесные диски.
Фото: silverstoneauctions.com
Редчайший кабриолет BMW легендарного гонщика пустят с молотка
Под капотом BMW M1 установлен 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 281 лошадиную силу (324 Нм). В паре с агрегатом работает пятиступенчатая механическая трансмиссия. До «сотни» купе разгоняется за 6 секунд. Максимальная скорость – 265 километров в час. Нынешний владелец планирует получить за единственный среднемоторный баварский суперкар 435 000 фунтов стерлингов (примерно 43,2 миллиона рублей по текущему курсу). Аукцион начнется 14 ноября.
В апреле прошлого года британский аукционный дом Coys of Kensington выставил на продажу самый редкий экземпляр среднемоторного BMW M1. Этот автомобиль построил гонщик Харальд Эртль для рекорда скорости на сжиженном газе. 17 октября 1981 года на тестовом треке он разогнался на M1 до 310,4 километра в час.