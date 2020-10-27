Редчайший BMW M1 создателя группы Boney M пустят с молотка за 43 миллиона рублей

BMW M1 сходил с конвейера немецкого концерна с 1978 по 1981 годы. За все годы компания выпустила 453 суперкара. В конце 1970-х годов баварская марка заключила соглашение с Lamborghini, в рамках которого инженеры планировали создать модификацию M1 для участия в одноименных гонках, в которых выступали многие спортсмены Формулы-1 на одинаковых автомобилях. В числе тех, кто принимал участие в серии, получившей название Procar BMW М1, были Ники Лауда и Нельсон Пике. Всего немецкая компания построила 53 гоночных «Эмок».

Выставленный на торги суперкар приобрел в 1980 году создатель легендарной музыкальной группы Boney M, Фрэнк Фариан. Продюсер владел автомобилем около 10 лет. За этот период он договорился с немецким концерном о модификации своего автомобиля в стилистике Procar. Дизайн M1 оформили в духе суперкаров-участников гоночной серии. Купе получило модифицированный стекловолоконный кузов, массивное заднее антикрыло и 17-дюймовые колесные диски.