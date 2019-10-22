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10:25

Новый BMW M3 засветился без камуфляжа

«Заряженный» седан шестого поколения сфотографирован на конвейере

© Evolve Automotive, Facebook
В социальных сетях разместили снимок нового BMW M3. Предположительно, седан сфотографировали на заводе баварской марки, и производитель готовит предсерийные машины для финальной серии испытаний.

Особенностью новинки станут традиционные сдвоенные круглые патрубки выхлопной системы, вертикальные отражатели в заднем бампере и компактный рельефный спойлер на крышке багажника. Кроме того, диффузор на обычной версии новой M3, как и на текущей модели в кузове F80, будет покрашен в цвет кузова.

Ожидается, что в шестом поколении M3 получит полноприводную систему M xDrive с возможностью отключения передней оси, а также трёхлитровую рядную «битурбошестёрку» S58, знакомую по кроссоверам X3 M и X4 M. Причем глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят форсированной версией S58, а значит мощностью модификации Competition может превысить отметку в 510 лошадиных сил.

Дата премьеры новой BMW M3 пока не объявлена. Не исключено, что седан покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце ноября. Эксперты сходятся во мнении, что дебют состоится в ближайшие недели, а в 2020 году модель поступит в продажу на ключевых рынках.

Источник: Evolve Automotive