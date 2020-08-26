Видео: универсал BMW M3 впервые показали в движении

О том, что проекту M3 Touring дан зелёный свет, стало известно только в середине августа. Тогда же баварцы поделились первым тизером модели и заявили, что универсал оснастят шестицилиндровым двигателем семейства M TwinPower Turbo – трёхлитровым, который получит и BMW M3. Пару агрегату составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач либо шестиступенчатая «механика».

В компании пообещали, что уже в ближайшее время начнутся испытания тестового прототипа на трассе Нюрбургринг, однако до дебюта M3 Touring остаётся как минимум два года.