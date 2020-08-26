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Видео: универсал BMW M3 впервые показали в движении

Баварцы приступили к испытаниям новинки

© instagram.com/bmwm
Лиза Будрина
Компания BMW опубликовала видео с первым проездом универсала M3 Touring. Несмотря на обилие камуфляжа, уже можно сделать выводы об отличиях новинки от обычного 3-Series в том же кузове: она получила массивную радиаторную решётку, новые бамперы и пару сдвоенных патрубков выпускной системой.

О том, что проекту M3 Touring дан зелёный свет, стало известно только в середине августа. Тогда же баварцы поделились первым тизером модели и заявили, что универсал оснастят шестицилиндровым двигателем семейства M TwinPower Turbo трёхлитровым, который получит и BMW M3. Пару агрегату составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач либо шестиступенчатая «механика».

В компании пообещали, что уже в ближайшее время начнутся испытания тестового прототипа на трассе Нюрбургринг, однако до дебюта M3 Touring остаётся как минимум два года.

Видео: Instagram.com/bmwm

Тем временем, новый BMW M3 дебютирует уже 23 сентября 2020 года, одновременно с M4. Известно, что M3 и M4 нового поколения позаимствуют двигатель у кроссоверов X3 M и X4 M их укомплектуют рядной «турбошестёркой» мощностью 480 лошадиных сил в базовой версии и 510 лошадиных сил в модификации Competition.