Видео: универсал BMW M3 впервые показали в движении

О том, что проекту M3 Touring дан зелёный свет, стало известно только в середине августа. Тогда же баварцы поделились первым тизером модели и заявили, что универсал оснастят шестицилиндровым двигателем семейства M TwinPower Turbo – трёхлитровым, который получит и BMW M3. Пару агрегату составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач либо шестиступенчатая «механика».
В компании пообещали, что уже в ближайшее время начнутся испытания тестового прототипа на трассе Нюрбургринг, однако до дебюта M3 Touring остаётся как минимум два года.
Видео: Instagram.com/bmwm
Тем временем, новый BMW M3 дебютирует уже 23 сентября 2020 года, одновременно с M4. Известно, что M3 и M4 нового поколения позаимствуют двигатель у кроссоверов X3 M и X4 M – их укомплектуют рядной «турбошестёркой» мощностью 480 лошадиных сил в базовой версии и 510 лошадиных сил в модификации Competition.