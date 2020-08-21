BMW показала на видео новый M4 и его гоночную версию M4 GT3

Оба автомобиля пока покрыты камуфляжем, который, впрочем, не в силах замаскировать огромную радиаторную решётку, ставшую предметом многочисленных споров и объектом критики. О гражданской M4 уже известно, что она получит рядную трёхлитровую «турбошестёрку» мощностью 480 лошадиных сил (600 Нм момента). В варианте Competition отдачу мотора повысят до 510 сил. Также для новинки заявлен восьмидиапазонный «автомат» и полный привод, однако не исключается и появление версии с механической коробкой передач.