BMW показала на видео новый M4 и его гоночную версию M4 GT3

Оба автомобиля пока покрыты камуфляжем, который, впрочем, не в силах замаскировать огромную радиаторную решётку, ставшую предметом многочисленных споров и объектом критики. О гражданской M4 уже известно, что она получит рядную трёхлитровую «турбошестёрку» мощностью 480 лошадиных сил (600 Нм момента). В варианте Competition отдачу мотора повысят до 510 сил. Также для новинки заявлен восьмидиапазонный «автомат» и полный привод, однако не исключается и появление версии с механической коробкой передач.
Гоночную версию, построенную на базе дорожной модели, можно внешне отличить по новому капоту с массивным воздухозаборниками, увеличенным колёсным аркам, другой решётке радиатора с горизонтальной планкой, массивному антикрылу и патрубком выпускной системы, вынесенным за переднее правое колесо.
Ожидается, что M4 GT3 придёт на смену М6 GT3.
Премьера нового BMW M4 пройдёт 23 сентября 2020 года, новинку покажут одновременно с M3. Позже компания может рассекретить и их облегчённые экстремальные версии M3 CS и M4 CS. Производство M4 и M3 запустят в ноябре нынешнего года, а начало поставок запланировано на начало 2021 года.