Посмотрите на лучшие сейфти-кары BMW для чемпионата MotoGP

Однако в видео попали не все M-машины, которые использовались в MotoGP. Например, в сезоне 2009 года сейфти-каром чемпионата стал кроссовер X6 M. Автомобиль оснащался 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 555 лошадиных сил и 680 Нм момент. С места до ста километров в час M-кроссовер мог разгоняться до 4,7 секунды.