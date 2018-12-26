Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:50

Посмотрите на лучшие сейфти-кары BMW для чемпионата MotoGP

Ролик выпущен в честь 20-летнего юбилея специальных M-машин

Компания BMW опубликовала ролик, в котором рассказала историю сейфти-каров MotoGP. Последние 20 лет отделение M поставляет организатором чемпионата свои лучшие автомобили.

В видео показан нынешний BMW M5 Competition c креслами от трекового купе M4 GTS и набором компонентов M Performance, купе M4 с системой впрыска воды во впускной коллектор, а также пейс-кар на базе Z8, подготовленный для сезона гонок 2001 года.

Видео: BMW M

Однако в видео попали не все M-машины, которые использовались в MotoGP. Например, в сезоне 2009 года сейфти-каром чемпионата стал кроссовер X6 M. Автомобиль оснащался 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 555 лошадиных сил и 680 Нм момент. С места до ста километров в час M-кроссовер мог разгоняться до 4,7 секунды.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...