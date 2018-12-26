Посмотрите на лучшие сейфти-кары BMW для чемпионата MotoGP

В видео показан нынешний BMW M5 Competition c креслами от трекового купе M4 GTS и набором компонентов M Performance, купе M4 с системой впрыска воды во впускной коллектор, а также пейс-кар на базе Z8, подготовленный для сезона гонок 2001 года.
Видео: BMW M
Однако в видео попали не все M-машины, которые использовались в MotoGP. Например, в сезоне 2009 года сейфти-каром чемпионата стал кроссовер X6 M. Автомобиль оснащался 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 555 лошадиных сил и 680 Нм момент. С места до ста километров в час M-кроссовер мог разгоняться до 4,7 секунды.