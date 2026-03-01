BMW отзывает сотни тысяч авто по всему миру из-за риска возгорания

Под отзыв по всему миру попадают 337 374 автомобиля. Это модели i5, i7, M5, а также 5-й и 7-й серий. Из них 29 441 машина отправится в сервисы на территории Германии.

11 февраля издание Bild сообщило, что в автомобилях BMW обнаружили серьезную неисправность. Только в Германии под отзыв попали 28 тыс. автомобилей. Однако глобальные масштабы кампании могут быть значительно шире. Проблема, как выяснили инженеры, кроется в электронике: при запуске двигателя возможно короткое замыкание, которое в отдельных случаях способно привести к возгоранию.

Под сервисную акцию попали BMW 2 серии Coupe, различные модификации 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-я серия Gran Turismo, 7-я серия Limousine, а также кроссоверы X4, X5, X6 и родстер Z4. Профильное издание kfz-Betrieb назвало конкретную цифру отозванных машин — 575 тысяч экземпляров, однако в BMW официально ее пока не подтвердили.

