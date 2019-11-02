М-кроссоверы BMW подключат к розетке

Глава BMW M подчеркнул, что гибридизация «горячих» кроссоверов планируется вовсе не в целях соответствия современным трендам или как дань моде: это поможет «эмкам» достичь ещё более впечатляющих динамических характеристик при одновременном снижении расхода топлива. При этом он не отрицает вероятность того, что наиболее консервативные поклонники марки могут отнестись к таким переменам негативно, посчитав, что гибриды не соответствуют имиджу баварских «эмок». К счастью, по словам Флаша, так считают не все клиенты.