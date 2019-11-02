М-кроссоверы BMW подключат к розетке

Как рассказал изданию CarAdvice глава подразделения BMW M Маркус Флаш, легковым моделям BMW от М2 до М8 гибридизация пока не грозит: бензиновые моторы неплохо справляются с возложенными на них задачами. В случае с более крупными и тяжёлыми баварскими кроссоверами Х5 М и Х6 М, масса которых чуть не дотягивает до двух с половиной тонн, ситуация несколько иная: традиционные силовые установки вполне имеет смысл дополнить электромоторами для лучшей динамики, превратив автомобили в подключаемые гибриды.
Глава BMW M подчеркнул, что гибридизация «горячих» кроссоверов планируется вовсе не в целях соответствия современным трендам или как дань моде: это поможет «эмкам» достичь ещё более впечатляющих динамических характеристик при одновременном снижении расхода топлива. При этом он не отрицает вероятность того, что наиболее консервативные поклонники марки могут отнестись к таким переменам негативно, посчитав, что гибриды не соответствуют имиджу баварских «эмок». К счастью, по словам Флаша, так считают не все клиенты.