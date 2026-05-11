BMW показала первый Alpina с элементами стиля Rolls-Royce

На размытом изображении, где автомобиль припаркован на вершине скалы, угадывается низкое купе с покатой кормой и вытянутыми пропорциями. Пока непонятно, двухдверное оно или четырёхдверное, однако силуэт скорее напоминает элегантный гран-туризмо, чем любую из моделей, представленных сейчас в салонах BMW.

По данным некоторых источников, новинка визуально близка к старой 8‑й серии Gran Coupe, однако светотехника выглядит совершенно иначе — она намекает на более эксклюзивную аудиторию. Эта деталь важна, ведь модели Alpina (даже последняя XB7 Manufaktur на базе X7) традиционно были лишь доработанными версиями серийных BMW. Новый концепт показывает: компания наконец готова вывести Alpina в более премиальный сегмент.

Согласно информации Autocar, будущие автомобили Alpina сосредоточатся на комфорте, изысканности и персонализации, а не на высоких динамических показателях в духе BMW M. Йоахим Пост, глава исследований и разработок BMW Group, заявил, что бренд «будет говорить не о спорте, а о скорости, комфорте и роскоши».

