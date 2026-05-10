Стало известно, какие седаны за миллион рублей наименее проблемны
На первое место среди автомобилей до миллиона рублей «За рулём» поставил дорестайлинговую Lada Vesta. Её хвалят за богатую гамму версий, надёжность ключевых агрегатов, отличную коррозионную стойкость, продуманную эргономику и большой багажник. Минусов почти нет.
Второе и третье место раздели родственные Hyundai Solaris и Kia Rio. При покупке этих машин важно помнить про небольшую толщину краски, ненадёжную механическую коробку передач и мотор Gamma 1.6, за которым замечены задиры стенках цилиндров и невысокий ресурс цепи ГРМ.
На четвёртом месте рейтинга — Volkswagen Polo калужской сборки: за миллион реально найти машину 2019−2020 года. Замкнул топ-5 наименее проблемных, но притом недорогих седанов Renault Logan второго поколения, которые выпускал АвтоВАЗ.
