Под маркой Jetour выйдет огромный пикап со скромным расходом топлива

Из официальных документов известно, что габариты новинки составляют 5495×2050×1985 мм при размере колёсной базы 3350 мм. Таким образом, пикап Jetour по своим размерам сильно превышает одноклассников.

Вариантов компоновки салона предусмотрено два — «2+2» или «2+3». Заявленный расход топлива равен 1,39 л на 100 км, но подробности, как удалось достичь столь скромного показателя, последуют позднее.

Можно предположить, что Jetour Lser F700 является ближайшим родственником внедорожника G700. По размерам Jetour G700 примерно соответствует Toyota Land Cruiser 300 Series.

Компания Jetour ранее доработала G700: амфибийная модификация Ark Edition оснащена специальной силовой установкой, которая делает внедорожник не просто плавучим, а настоящим судном на колёсах.

