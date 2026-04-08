BMW представит в Пекине обновленный седан i7

Дизайн i7 приведут в соответствие с новой «классовой» философией бренда Neue Klasse, которая уже воплотилась в моделях iX3 и i3. Однако, в отличие от них, обновленный седан будет выглядеть более сдержанно. Главное изменение спереди — упрощенный дизайн с более квадратной и массивной решеткой радиатора, а также расширенными дневными ходовыми огнями.

Автомобиль получит новую батарею, которая позволит увеличить запас хода. Для сравнения: нынешний i7 в наиболее дальнобойной версии проезжает до 623 тыс. километров на одной зарядке.

Интересно, что BMW разрабатывала новую высоковольтную систему в сотрудничестве с хорватской компанией Rimac Technology. Основатель и президент Rimac Group Мате Римац пообещал «значительные улучшения в энергоемкости, запасе хода и зарядных характеристиках».

Читайте также:

— «Нештрафуемый порог снизился с 20 до 10 км/ч»: в России разоблачили фейк

— Названы китайские электромобили и гибриды, которые не ломаются

— В РФ хотят повысить штраф за шумные машины