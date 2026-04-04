Опубликовано 04 апреля 2026, 22:581 мин.
BMW прекратит выпуск одной из непопулярных моделей
BMW прекращает выпуск автомобилей 8 Series. Марка BMW выпустит последние экземпляры седанов, купе и кабриолетов 8 Series актуального поколения G14/G15/G16 до конца этого месяца. Сами машины делают на заводе компании в немецком Дингольфинге. Баварский производитель прощается с «восьмёркой», так как не видит для этой модели будущего.
© BMW
Теоретически следующее поколение BMW 8 Series может быть построено не на платформе CLAR, а на более современной электрической архитектуре Neue Klasse. Но рынок электрокаров сегодня оказался недостаточно перспективным, поэтому машины 8-й серии могут не появиться вовсе.
Сокращение линейки 8-Series предсказуемо, поскольку BMW собирается сфокусироваться на самых продаваемых продуктах. В гамме «восьмёрок» наиболее популярен седан, так что разработка его преемника наиболее логична. Тем не менее полное отсутствие топливных моторов может стать сюрпризом для клиентов.
Источник:Auto Motor und Sport
Автор:Алексей Кованов
Тег:
#BMW