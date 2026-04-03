Опубликовано 03 апреля 2026, 10:30
Волгафейс: Geely Preface превратился в Volga на конвейере в Нижнем Новогороде

Прошла премьера седана Volga C50 с родословной Geely. Volga C50 станет одним из самых просторных представителей своего сегмента, отмечает пресс-служба российской марки. Модель D-класса действительно имеет крупные габариты: длина составляет 4825 мм, ширина — 1880 мм, а колёсная база — 2800 мм. По своим характеристикам и внешности новинка до степени смешения напоминает Geely Preface.
Алексей Кованов
На выбор Volga C50 сможет предложить двухлитровые турбомоторы отдачей 150 или 200 л.с. Коробка передач — только 7-ступенчатый преселективный «робот», а привод — строго передний.

В списке опций заявлены светодиодная оптика, система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема с 12 динамиками, датчики дождя и света, камера кругового обзора и многое другое.

Кроме того, автомобиль оснащён продвинутым комплексом активной безопасности, включающим адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

В Нижнем Новгороде ранее стартовало производство автомобилей Volga. Как сообщает пресс-служба Volga, у официальных дилеров новые автомобили Volga появятся летом 2026 года.

Проект реализует компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА). Максимальная мощность нижегородского предприятия составляет 110 тысяч автомобилей ежегодно.

