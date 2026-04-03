Волгафейс: Geely Preface превратился в Volga на конвейере в Нижнем Новогороде
На выбор Volga C50 сможет предложить двухлитровые турбомоторы отдачей 150 или 200 л.с. Коробка передач — только 7-ступенчатый преселективный «робот», а привод — строго передний.
В списке опций заявлены светодиодная оптика, система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема с 12 динамиками, датчики дождя и света, камера кругового обзора и многое другое.
Кроме того, автомобиль оснащён продвинутым комплексом активной безопасности, включающим адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.
В Нижнем Новгороде ранее стартовало производство автомобилей Volga. Как сообщает пресс-служба Volga, у официальных дилеров новые автомобили Volga появятся летом 2026 года.
Проект реализует компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА). Максимальная мощность нижегородского предприятия составляет 110 тысяч автомобилей ежегодно.
