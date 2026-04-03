Волгафейс: Geely Preface превратился в Volga на конвейере в Нижнем Новогороде

На выбор Volga C50 сможет предложить двухлитровые турбомоторы отдачей 150 или 200 л.с. Коробка передач — только 7-ступенчатый преселективный «робот», а привод — строго передний.

В списке опций заявлены светодиодная оптика, система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема с 12 динамиками, датчики дождя и света, камера кругового обзора и многое другое.

Кроме того, автомобиль оснащён продвинутым комплексом активной безопасности, включающим адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.