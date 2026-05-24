BMW остановила выпуск части моделей iX1

На европейском рынке зафиксированы задержки поставок модели BMW iX1. Согласно имеющимся данным, причиной стали перебои в производственном процессе, обусловленные дефицитом колёсных дисков диаметром 17 и 18 дюймов, предусмотренных стандартной комплектацией.

Менеджер по производству BMW в письме дилерам, с которым ознакомилось издание Automobilwoche, сообщил, что запасов колёс для производства в мае хватит, но уже в июне возникнет дефицит мощностей. Компания связалась с поставщиком, однако на устранение проблемы, по словам менеджера, потребуется время.

Проблема затронула не эксклюзивные модели с карбоновыми колёсами, а массовые комплектации BMW iX1. Речь идёт о сравнительно недорогих 17‑ и 18‑дюймовых колёсах — их часто выбирают из‑за доступной цены, лучшего комфорта при езде и, что особенно важно для электромобиля, увеличенного запаса хода на электротяге.

