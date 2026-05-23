Опубликовано 23 мая 2026, 11:511 мин.
Geely Coolray подешевел в России до 1,4 млн рублей
В России новый Geely Coolray будут продавать за 1,4 млн рублей. Geely Coolray с атмосферными двигателями стали дешевле на фоне укрепления курса рубля. Об этом журналу Motor сообщил представитель одной из дилерских сетей, торгующих автомобилями по системе параллельного импорта. Теперь новый кроссовер можно приобрести за 1,4 млн рублей.
© CarNewsChina
Официальные дилеры продают турбированную модификацию Geely Coolray мощностью 147 л.с. В единственной максимальной комплектации «Эксклюзив» такой автомобиль можно приобрести по цене 2,9 млн рублей, а в рамках специальных программ — от 2,7 млн рублей.
По системе параллельных поставок продавцы готовы привезти атмосферный 126-сильный вариант. С механической коробкой передач такой кроссовер будет стоить 1,4 млн рублей, а с клиноременным вариатором — 1,5 млн рублей.
Срок поставки заказанных и предоплаченных машин составляет 70 дней. Все они имеют русифцированную медиасистему, а в топовой кеомплектации (за 1,6 млн рублей) есть электропривод сидений, бесключевой доступ и многое другое.
Читайте также:
Автор:Алексей Кованов
Теги: