В России продают Mercedes, на котором можно ездить только в шлеме

В основе спайдера лежит серийный кабриолет Mercedes-AMG SL, получивший оригинальное оперение, углепластиковый аэродинамический обвес и полностью лишённый не только крыши, но даже лобового стекла.

Чтобы ездить на таком автомобиле, в комплекте поставки идут аэродинамически оптимизированные шлемы, в которые встроена переговорная система, позволяющая общаться водителю и пассажиру.

В движение суперкар приводит 4-литровый битурбомотор V8 4.0 (585 л.с., 800 Нм), с которым работает 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift MCT 9G. Шасси — полноприводное и полноуправляемое.

Спайдер разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. В качестве бонуса идут гидравлические стабилизаторы и углерод-керамические тормоза.

