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15:49

Посмотрите, как BMW на огромной скорости проходит городскую трассу

Пилот E46 лавирует по узким улочкам и успевает подрифтить

В прошедшие выходные в Ливане прошла гонка, которую устроили прямо в центре города. В Сети опубликовали видео, как пилот-победитель Мишель Фегали на огромной скорости лавирует по узким улочкам.

Обычно гонки проводят довольно далеко от городов — трассы организуют посреди леса, поля или гор, либо соревнования проводят на специализированных автодромах. Но в этом случае под заезд отвели участок дорог общего пользования посреди жилых кварталов.

Пилот BMW E46, выпущенной ателье Motortune Racing, демонстрирует действительно достойный уровень, буквально протискиваясь между домами на узких улочках города на огромной скорости и даже успевая подрифтить.

В середине июля импровизированная гонка прошла на городской трассе в Калифорнии. Тогда сразу несколько водителей дважды за утро перекрывали разные участки, чтобы подрифтить. Всего в заезде участвовали порядка 50 машин, после первого заезда вмешалась полиция и задержала семерых организаторов, причем двоим после этого предъявили обвинения.