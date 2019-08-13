Посмотрите, как BMW на огромной скорости проходит городскую трассу

Обычно гонки проводят довольно далеко от городов — трассы организуют посреди леса, поля или гор, либо соревнования проводят на специализированных автодромах. Но в этом случае под заезд отвели участок дорог общего пользования посреди жилых кварталов.

Пилот BMW E46, выпущенной ателье Motortune Racing, демонстрирует действительно достойный уровень, буквально протискиваясь между домами на узких улочках города на огромной скорости и даже успевая подрифтить.