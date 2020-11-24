Российские BMW X5, X6 и X7 отзывают из-за заводского брака

Обнаруженный брак грозит тем, что кронштейн отвалится и, в результате потери направляющей системы подвески колеса, автомобиль станет неуправляемым. В рамках отзыва на указанных автомобилях проверят серийный номер переднего подрамника и, при необходимости, бесплатно его заменят. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта.

Ранее в этом году BMW уже отзывала в России 76 экземпляров 5-й и 7-й серии из-за дефектных подушек безопасности, 365 автомобилей M8 и 8-Series и кроссоверов X3, X3 M и X4 2020 года из-за конструктивного просчёта, а также 417 экземпляров BMW X6 с расслаивающимися спойлерами.