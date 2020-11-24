17:28

Российские BMW X5, X6 и X7 отзывают из-за заводского брака

В сервисы направят 216 автомобилей, проданных с августа по октябрь 2020 года

BMW X5 © BMW
Лиза Будрина
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 216 экземпляров BMW X5, X6 и X7, у которых обнаружили заводской дефект: из-за ошибки на производстве кронштейн резинометаллического шарнира тяги может быть приварен неправильно. Под отзыв попали новые автомобили, которые были проданы за последние три месяца.

Обнаруженный брак грозит тем, что кронштейн отвалится и, в результате потери направляющей системы подвески колеса, автомобиль станет неуправляемым. В рамках отзыва на указанных автомобилях проверят серийный номер переднего подрамника и, при необходимости, бесплатно его заменят. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно на сайте Росстандарта.

Ранее в этом году BMW уже отзывала в России 76 экземпляров 5-й и 7-й серии из-за дефектных подушек безопасности, 365 автомобилей M8 и 8-Series и кроссоверов X3, X3 M и X4 2020 года из-за конструктивного просчёта, а также 417 экземпляров BMW X6 с расслаивающимися спойлерами.

С января по октябрь 2020 года в России отозвали 494,6 тысячи автомобилей – на четверть меньше, чем за весь 2019 год. Лидерам по количеству отозванных машин являются Datsun (более 93 тысяч) и АвтоВАЗ (более 90 тысяч).

Источник: Росстандарт