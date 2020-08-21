В России отзывают BMW X6 с расслаивающимися спойлерами

В ведомстве отмечают, что из-за расслаивания спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания, а это в свою очередь грозит значительным увеличением шума во время езды. В рамках кампании на указанных автомобилях проверят ненадежную деталь и, при необходимости, бесплатно заменят её на новую. Проверить, попадает ли конкретный экземпляр X6 под отзыв, можно по списку VIN-номеров, приведённому на сайте Росстандарта.

За последнюю неделю Росстандарт согласовал более десятка отзывов автомобилей Mercedes-Benz: самый крупных их них затронул 1 062 экземпляра X-Class, в руководстве по эксплуатации которого обнаружили некорректную информацию по максимальным значениям нагрузки на крышу.