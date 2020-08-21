12:36

В России отзывают BMW X6 с расслаивающимися спойлерами

На проверку отправят 417 относительно новых автомобилей

BMW X6
Лиза Будрина
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 417 экземпляров BMW X6, которые были проданы в России с период с декабря 2019 года по март 2020 года. Причиной отзыва стала некачественная склейка заднего спойлера – он может расслоиться.

В ведомстве отмечают, что из-за расслаивания спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания, а это в свою очередь грозит значительным увеличением шума во время езды. В рамках кампании на указанных автомобилях проверят ненадежную деталь и, при необходимости, бесплатно заменят её на новую. Проверить, попадает ли конкретный экземпляр X6 под отзыв, можно по списку VIN-номеров, приведённому на сайте Росстандарта.

За последнюю неделю Росстандарт согласовал более десятка отзывов автомобилей Mercedes-Benz: самый крупных их них затронул 1 062 экземпляра X-Class, в руководстве по эксплуатации которого обнаружили некорректную информацию по максимальным значениям нагрузки на крышу.

Были и одиночные отзывы, например, V-Class, проданного в ноябре 2019 года. Причиной стали подголовники задних сидений со стойками, которые позаимствовали у других моделей.

Источник: Росстандарт