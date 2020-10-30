Составлен рейтинг самых отзываемых автомобилей в России

В 2020 году «АвтоВАЗ» отметился крупнейшим отзывом за последние 3,5 года: в ремонт направили более 90 тысяч экземпляров Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Выяснилось, что на автомобилях с двигателем 1.8 топливный шланг может перетираться о трубку расширительного бачка. Известно как минимум об одном случае возгорания машины, причиной которого мог стать этот дефект.
Рейтинг, приведённый газетой, не учитывает ещё один отзыв «АвтоВАЗа», который проводился в марте этого года. Тогда в сервис направили 12 192 экземпляра Lada Vesta, XRay и Largus для проверки клапана вакуумного усилителя тормоза. Таким образом, количество отозванных автомобилей Lada превышает 100 тысяч экземпляров и по этому показателю российский автопроизводитель обгоняет Datsun (93 тысячи отозванных машин).
Ниже в таблице топ-10 брендов по количеству отозванных машин в 2020 году по версии «Известий».
|Бренд
|Количество отозванных автомобилей
|1. Datsun
|93 373
|2. Lada
|более 90 тысяч
|3. Toyota
|82 641
|4. Hyundai
|66 216
|5. Ford
|18 448
|6. Skoda
|5 742
|7. Kia
|5 128
|8. Porsche
|5 114
|9. Infiniti
|3 932
|10. Mercedes-Benz
|2 200
Марке Datsun, которая в этом году покинула российский рынок, пришлось ремонтировать автомобили с взрывоопасными подушками Takata. Пиропатроны в них могли взорваться гораздо сильнее обычного, а куски металлического корпуса – разлететься по салону, травмируя водителя и пассажиров. С такой проблемой столкнулся не только Datsun: подушки Takata устанавливались и на автомобили других брендов, в том числе Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda и Ford.
Datsun уходит из России
По данным Росстандарта, в России насчитывается более 1,5 миллиона транспортных средств, укомплектованных потенциально опасными подушками этой фирмы.
С начала года Росстандарт согласовал 116 отзывных кампаний, причём почти треть из них – это отзывы автомобилей Mercedes-Benz. Немецкий автопроизводитель успел более 30 раз направить машины на ремонт, тем самым став рекордсменом по количеству проведённых отзывов. Несмотря на это, в рейтинге он занимает последнюю строчку с показателем 2,2 тысячи отозванных машин.