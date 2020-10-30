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Составлен рейтинг самых отзываемых автомобилей в России

С начала 2020 года в стране отремонтировали почти полмиллиона машин

Lada Vesta © Lada.ru
Лиза Будрина
С января по октябрь 2020 года в России отозвали 494,6 тысячи автомобилей – на четверть меньше, чем за весь 2019 год. Газета «Известия» составила рейтинг брендов, которые провели самые масштабные отзывные кампании: в лидерах оказались Datsun, Lada и Toyota.

В 2020 году «АвтоВАЗ» отметился крупнейшим отзывом за последние 3,5 года: в ремонт направили более 90 тысяч экземпляров Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Выяснилось, что на автомобилях с двигателем 1.8 топливный шланг может перетираться о трубку расширительного бачка. Известно как минимум об одном случае возгорания машины, причиной которого мог стать этот дефект.

Рейтинг, приведённый газетой, не учитывает ещё один отзыв «АвтоВАЗа», который проводился в марте этого года. Тогда в сервис направили 12 192 экземпляра Lada Vesta, XRay и Largus для проверки клапана вакуумного усилителя тормоза. Таким образом, количество отозванных автомобилей Lada превышает 100 тысяч экземпляров и по этому показателю российский автопроизводитель обгоняет Datsun (93 тысячи отозванных машин).

Ниже в таблице топ-10 брендов по количеству отозванных машин в 2020 году по версии «Известий».

БрендКоличество отозванных автомобилей
1. Datsun93 373
2. Ladaболее 90 тысяч
3. Toyota82 641
4. Hyundai66 216
5. Ford18 448
6. Skoda5 742
7. Kia5 128
8. Porsche5 114
9. Infiniti3 932
10. Mercedes-Benz2 200

Марке Datsun, которая в этом году покинула российский рынок, пришлось ремонтировать автомобили с взрывоопасными подушками Takata. Пиропатроны в них могли взорваться гораздо сильнее обычного, а куски металлического корпуса разлететься по салону, травмируя водителя и пассажиров. С такой проблемой столкнулся не только Datsun: подушки Takata устанавливались и на автомобили других брендов, в том числе Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda и Ford.

Datsun уходит из России

По данным Росстандарта, в России насчитывается более 1,5 миллиона транспортных средств, укомплектованных потенциально опасными подушками этой фирмы.

С начала года Росстандарт согласовал 116 отзывных кампаний, причём почти треть из них это отзывы автомобилей Mercedes-Benz. Немецкий автопроизводитель успел более 30 раз направить машины на ремонт, тем самым став рекордсменом по количеству проведённых отзывов. Несмотря на это, в рейтинге он занимает последнюю строчку с показателем 2,2 тысячи отозванных машин.

Источник: Известия, Росстандарт