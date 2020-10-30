Составлен рейтинг самых отзываемых автомобилей в России

В 2020 году «АвтоВАЗ» отметился крупнейшим отзывом за последние 3,5 года: в ремонт направили более 90 тысяч экземпляров Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Выяснилось, что на автомобилях с двигателем 1.8 топливный шланг может перетираться о трубку расширительного бачка. Известно как минимум об одном случае возгорания машины, причиной которого мог стать этот дефект.

Рейтинг, приведённый газетой, не учитывает ещё один отзыв «АвтоВАЗа», который проводился в марте этого года. Тогда в сервис направили 12 192 экземпляра Lada Vesta, XRay и Largus для проверки клапана вакуумного усилителя тормоза. Таким образом, количество отозванных автомобилей Lada превышает 100 тысяч экземпляров и по этому показателю российский автопроизводитель обгоняет Datsun (93 тысячи отозванных машин).

Ниже в таблице топ-10 брендов по количеству отозванных машин в 2020 году по версии «Известий».