В России начались продажи Toyota Supra GR

Для потенциальных клиентов производитель устроит необычный тест-драйв на гоночных трассах, такая возможность будет у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Купить же новинку можно будет в 13 дилерских центрах в девяти разных городах России.

Toyota Supra GR оснащается 340-сильным шестицилиндровым турбомотором BMW объемом три литра. Па паспорту разгон до 100 километров в час у спорткара занимает 4,3 секунды против 4,5 секунд у родственного баварского купе. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.