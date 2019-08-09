В России начались продажи Toyota Supra GR

Для потенциальных клиентов производитель устроит необычный тест-драйв на гоночных трассах, такая возможность будет у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Купить же новинку можно будет в 13 дилерских центрах в девяти разных городах России.
Toyota Supra GR оснащается 340-сильным шестицилиндровым турбомотором BMW объемом три литра. Па паспорту разгон до 100 километров в час у спорткара занимает 4,3 секунды против 4,5 секунд у родственного баварского купе. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
О том, что возрожденное купе Supra будут выпускать именно под маркой Gazoo, стало известно еще в 2017 году. Тогда глава бренда в интервью подтвердил эту информацию и рассказал, что планирует не останавливаться на одной «Супре» и выпустить целую линейку моделей. В первую очередь, отметил он, компания намерена сосредоточиться на создании автомобилей с гибридными силовыми установками.
Кроме того, он намекнул на появление третьего спорткара в линейке производителя. В «Тойоте» давно говорили о том, что хотят повторить былой успех, в частности, это стало одной из причин возрождения «Супры» и замены легенды ралли, модели Celica, на спорткупе GT86. Последнее вакантное место пока что свободно, и, судя по всему, его займет преемник родстера MR2, притом, скорее всего, одна из его модификаций будет полностью электрическая.