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12:08

BMW построила беспилотный мотоцикл

Экспериментальный R1200GS способен самостоятельно начинать движение, проходить повороты и останавливаться

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Мотоциклетное подразделение BMW показало на видео прототип байка, оснащенного системой автономного управления. Экспериментальный R1200GS способен самостоятельно начинать движение, проходить повороты и останавливаться. В компании считают, что такие разработки в будущем могут сделать поездки на мотоциклах безопаснее.

В описании к ролику, опубликованному на канале BMW Motorrad в YouTube, указано, что компания не намерена продвигать технологию автономного управления как таковую. Вместо этого, инженеры BMW Motorrad хотят интегрировать в мотоциклы электронную систему контроля устойчивости, которая будет подсказывать наиболее безопасный маршрут объезда препятствий и повысит общую стабильность в критических ситуациях.

Видео: BMW Motorrad

В 2015 году Yamaha представила робота, способного управлять 200-сильным спортбайком YZF-R1M. Предполагалось, что Motobot будет на равных соперничать с реальными гонщиками, «контролируя сложные движения мотоцикла и его системы управления на скорости 200 километров в час». А вот разработка Honda под названием Riding Assist способна поддерживать равновесие мотоцикла, поворачивая руль в нужную сторону, а также позволяет байку самостоятельно следовать за владельцем.

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