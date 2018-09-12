BMW построила беспилотный мотоцикл

В описании к ролику, опубликованному на канале BMW Motorrad в YouTube, указано, что компания не намерена продвигать технологию автономного управления как таковую. Вместо этого, инженеры BMW Motorrad хотят интегрировать в мотоциклы электронную систему контроля устойчивости, которая будет подсказывать наиболее безопасный маршрут объезда препятствий и повысит общую стабильность в критических ситуациях.
Видео: BMW Motorrad
В 2015 году Yamaha представила робота, способного управлять 200-сильным спортбайком YZF-R1M. Предполагалось, что Motobot будет на равных соперничать с реальными гонщиками, «контролируя сложные движения мотоцикла и его системы управления на скорости 200 километров в час». А вот разработка Honda под названием Riding Assist способна поддерживать равновесие мотоцикла, поворачивая руль в нужную сторону, а также позволяет байку самостоятельно следовать за владельцем.