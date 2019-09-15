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12:00

BMW намекнула на выпуск среднемоторного суперкара

Скорее всего, он станет гибридом или вовсе электрокаром

Хотя глава подразделения BMW M Маркус Флаш ранее говорил, что марка не нуждается в выпуске суперкаров, потому что эту роль в модельном ряду выполняет М8, теперь баварцы уже не отрицают такую возможность.

Многие фанаты БМВ ждали появления в модельном ряду хардкорного суперкара, который мог бы потягаться с Ferrari и Lamborghini, однако глава подразделения М баварской марки Маркус Флаш минувшим летом рассказал, что такой автомобиль у них уже есть это M8. На сегодняшний день M8 является самой быстрой моделью BMW на трассе Нюрбургринг, однако баварцы, по его словам, всё-таки не отказались от проекта среднемоторного суперкара собственной разработки.

Флаш объяснил, что будущий автомобиль точно не станет хардкорным гиперкаром вроде грядущего Mercedes-AMG One, а будет суперкаром на кажый день. Силовая установка среднемоторного BMW M будет гибридной или полностью электрической, для чего разработчикам придётся скооперироваться с коллегами из подразделения BMW i. Дизайн грядущего баварского суперкара пока не утверждён, равно как неизвестны и хотя бы примерные сроки выхода его на рынок.