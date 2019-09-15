BMW намекнула на выпуск среднемоторного суперкара

Многие фанаты БМВ ждали появления в модельном ряду хардкорного суперкара, который мог бы потягаться с Ferrari и Lamborghini, однако глава подразделения М баварской марки Маркус Флаш минувшим летом рассказал, что такой автомобиль у них уже есть — это M8. На сегодняшний день M8 является самой быстрой моделью BMW на трассе Нюрбургринг, однако баварцы, по его словам, всё-таки не отказались от проекта среднемоторного суперкара собственной разработки.