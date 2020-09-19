Баварцы заключили соглашение о партнёрстве с компанией Tactile Mobility из израильского города Хайфа, которая считается ведущим мировым поставщиком программного обеспечения для виртуальной обработки тактильных данных. Благодаря этому будущие модели BMW научатся «чувствовать» дорогу, а вместе с ними данную технологию получат и автомобили других марок концерна BMW Group, такие как Mini и Rolls-Royce. Фирменное программное обеспечение Tactile Mobility предоставит возможность анализировать атрибуты дорожного покрытия под колёсами в реальном времени.