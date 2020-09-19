Баварцы заключили соглашение о партнёрстве с компанией Tactile Mobility из израильского города Хайфа, которая считается ведущим мировым поставщиком программного обеспечения для виртуальной обработки тактильных данных. Благодаря этому будущие модели BMW научатся «чувствовать» дорогу, а вместе с ними данную технологию получат и автомобили других марок концерна BMW Group, такие как Mini и Rolls-Royce. Фирменное программное обеспечение Tactile Mobility предоставит возможность анализировать атрибуты дорожного покрытия под колёсами в реальном времени.
Программный комплекс использует набор датчиков для сбора и анализа данных о сцеплении с дорожным покрытием, что позволит системе стабилизации регулировать подвеску, управлять распределением тяги по колёсам, контролировать эффективность торможения и многое другое. «Мы рады сотрудничать с BMW, чтобы оборудовать их автомобили функцией «осязания» и продемонстрировать коммерческую жизнеспособность этой технологии», — сказал технический директор Tactile Mobility Боаз Мизрахи. Программное обеспечение появится на новых BMW с 2021 года.