BMW заинтересована в укреплении связей с Toyota

Стремление BMW развивать парнёрство с Toyota объясняется большим прогрессом японского производителя в сфере автомобилей на топливных элементах. Вдобавок, сотрудничество с Toyota поможет BMW доказать политикам перспективность «водородных» технологий — альянсу проще пролоббировать субсидии для промышленного производства водорода или получить финансирование для развития заправочных станций.

В настоящий момент стороны совместно разрабатывают силовую установку для кроссовера i Hydrogen NEXT, а также развивают проект заднеприводных двухдверок BMW Z4 / Toyota Supra. Глава BMW Оливер Зипсе не сомневается, что в таком формате коалиция с Toyota будет взаимовыгодна и после 2025 года.