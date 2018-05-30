Компания BMW добавила новые двигатели кроссоверам X3 и X4

Компания BMW анонсировала изменения в европейской линейке на текущий год. Кроссоверы X3 и X4 получили новые двигатели, хэтчбек 1 серии предложат в исполнении Edition Metropolitan, а в стандартное оснащение некоторых моделей войдет восьмидиапазонный «автомат».

Длительный тест нового BMW X3: часть первая и вторая

Семейство кроссоверов X3 расширилось за счет появления новой модификации BMW M Performance — M40d. Такой автомобиль оснащается рядной «шестеркой» объемом 3,0 литра, которая выдает 326 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Разгон с нуля до «сотни» у X3 M40d занимает 4,9 секунды.

BMW X4 xDrive30d

У кроссовера X4 также появится новый вариант — xDrive30d. Он оснащен трехлитровым дизелем мощностью 265 сил и 620 Нм момента, а также восьмиступенчатым «автоматом». С места до 100 километров в час вседорожник способен разгоняться за 5,8 секунды.

Помимо этого, BMW включила восьмидиапазонный «автомат» Steptronic в стандартное оснащение целого ряда моделей: хэтчбеков 1 серии, седанов, универсалов и хэтчбеков третьей серии, а также «пятерок» и «четверок».

BMW 1-Series Edition Metropolitan

Хэтчбек BMW 1-Series предложат в исполнении Edition Metropolitan, которое будет отличаться расширенным базовым оснащением. Такие машины укомплектуют парковочными радарами, навигационной системой, камерой заднего вида, ассистентом парковки, а также функцией распознавания дорожных знаков. Исполнения Edition Metropolitan можно будет выбрать для любой варианта хэтчбека, за исключением M140i.