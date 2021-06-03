Новые BMW получат проекторы вместо традиционных зеркал заднего вида. Они будут проецировать информацию на боковые стекла автомобилей

Новая технология предусматривает наличие видеокамер, которые смогут собирать информацию о событиях на дороге по бокам и сзади автомобиля. Полученные кадры с помощью блока управления будут поступать на уникальные проекторы, расположенные в боковых стеклах транспортного средства. По мнению представителей компании, подобная технология улучшит аэродинамику автомобилей, а также даст дополнительные возможности для творческого мышления дизайнеров.

Существующие видеокамеры, которые применяют в некоторых электрокарах в качестве зеркал заднего вида выводят визуальную информацию на боковые стойки автомобиля. При этом водителям не всегда удобно фокусировать зрение на новом месте. Система проекторов позволит сохранить привычное расстояние до вывода информации и, как следствие, водитель будет меньше уставать в дороге.