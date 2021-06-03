Новые BMW получат проекторы вместо традиционных зеркал заднего вида. Они будут проецировать информацию на боковые стекла автомобилей

Новые BMW получат проекторы вместо традиционных зеркал заднего вида. Они будут проецировать информацию на боковые стекла автомобилейМультимедийная технология улучшит аэродинамику моделей и позволит водителям меньше уставать во время движения
Новая технология предусматривает наличие видеокамер, которые смогут собирать информацию о событиях на дороге по бокам и сзади автомобиля. Полученные кадры с помощью блока управления будут поступать на уникальные проекторы, расположенные в боковых стеклах транспортного средства. По мнению представителей компании, подобная технология улучшит аэродинамику автомобилей, а также даст дополнительные возможности для творческого мышления дизайнеров.
Существующие видеокамеры, которые применяют в некоторых электрокарах в качестве зеркал заднего вида выводят визуальную информацию на боковые стойки автомобиля. При этом водителям не всегда удобно фокусировать зрение на новом месте. Система проекторов позволит сохранить привычное расстояние до вывода информации и, как следствие, водитель будет меньше уставать в дороге.
Еще одним преимуществом использования проекторов станет возможность применения в новых «зеркалах» технологии дополненной реальности. Подобная система сейчас активно используется для проецирования информации на лобовых стеклах. Кроме того, проекционные дисплеи позволят регулировать яркость изображения, что будет дополнительным преимуществом при езде в темное время суток.
Единственным недостатком, который предстоит решить специалистам станет необходимость фиксации части бокового стекла. Если этого не сделать, водитель лишится проекционных «зеркал» заднего вида.
В январе прошлого года минский автомобильный завод представил новый перронный автобус для перевозки пассажиров по территории аэропорта до самолета и обратно. Модель МАЗ-271 оснащена камерами вместо привычных боковых зеркал, а в салоне могут разместиться 112 человек.