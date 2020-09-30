В России появится «бунтарский» BMW X2 M Mesh Edition

В самой компании BMW X2 M Mesh Edition называют «городским бунтарём» за спортивный внешний вид и яркие элементы дизайна. За основу было взято исполнение M Sport X, которое дополнили чёрной глянцевой решёткой радиатора с сетчатой структурой и яркими акцентами на переднем бампере, капоте, дверях и колёсных дисках. Оранжевые наклейки полагаются автомобилям в цветах серый и чёрный металлик, а чёрные – для X2 в белом, синем и оранжевом цвете.
Фото: BMW
В список оснащения включены 19- или 20-дюймовые диски, проекция логотипа модели на асфальт в районе водительской двери и головные светодиодные фары, а адаптивные матричные можно заказать за дополнительную плату.
В салоне, выполненном в двух цветах, установлены передние M-кресла и задний диван с отделкой кожей Dakota и вставками из алькантары. На пороги нанесена надпись Edition, указывающая на автомобиля принадлежность к особой серии. Из каталога BMW M были взяты педали, руль и ключ с идентификатором.
Мировые продажи новинки стартуют в ноябре. Всего для «бунтарского» X2 предложат шесть вариантов силовой установки: три дизельных двигателя мощностью 150, 190 и 231 лошадиная сила, два бензиновых мотора (136-сильный трёхцилиндровым и 178-сильным четырёхцилиндровым) и подключаемый гибрид BMW X2 xDrive25e (220 сил). В ближайшее время станет известно, какой из них появится в России.