В России появится «бунтарский» BMW X2 M Mesh Edition

В список оснащения включены 19- или 20-дюймовые диски, проекция логотипа модели на асфальт в районе водительской двери и головные светодиодные фары, а адаптивные матричные можно заказать за дополнительную плату.

В салоне, выполненном в двух цветах, установлены передние M-кресла и задний диван с отделкой кожей Dakota и вставками из алькантары. На пороги нанесена надпись Edition, указывающая на автомобиля принадлежность к особой серии. Из каталога BMW M были взяты педали, руль и ключ с идентификатором.