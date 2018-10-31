На офигительных катках

Дерзкий, чертяка. Хмурые фары со светодиодами, две больших круглых трубы в заднем бампере и как бы диффузор тут же, куча шильдиков с пропеллером (в том числе на задних стойках — на какой еще BMW такое увидишь) и буквы «М» по всему кузову, а также 20-дюймовые (!) колеса с шинами Pirelli P Zero и яркий блестящий металлик.

Короче, полный набор того, чем можно в любой момент покорить неокрепшую и впечатлительную психику мальчика в первые 30 лет его жизни. Лучше этого может быть только приглашение от модели Victoria's Secret на вечеринку в особняк Playboy. В общем, мне нравится: в «Икс-Втором» мало «кроссоверности», но зато много всего того, что про «модно, дерзко, молодежно». Пожалуй, идеально для молодого человека, решившегося на свою первую BMW.