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10:03

На офигительных катках

Длительный тест компактного стильного кроссовера BMW X2: первые впечатления

© Кирилл Калапов
Ефим Репин
А ты точно кроссовер? Я разглядываю на парковке ярко-синий BMW X2 и не верю глазам своим. В ракурсе три четверти сзади (самом красивом на мой взгляд) — обычный хэтчбек, только чуточку приподнятый. Но буква «икс» на корме и «квадратные» колесные арки как бы намекают на вседорожность, а огромные блестящие колеса и М-обвес говорят совсем о противоположном предназначении этой машины. В общем, пока не очень понятно, зачем в линейке баварцев появилась такая модель, но у нас есть целый месяц, чтобы разобраться.

Столько проехал BMW X2 за первые две недели теста

Дерзкий, чертяка. Хмурые фары со светодиодами, две больших круглых трубы в заднем бампере и как бы диффузор тут же, куча шильдиков с пропеллером (в том числе на задних стойках — на какой еще BMW такое увидишь) и буквы «М» по всему кузову, а также 20-дюймовые (!) колеса с шинами Pirelli P Zero и яркий блестящий металлик.

Короче, полный набор того, чем можно в любой момент покорить неокрепшую и впечатлительную психику мальчика в первые 30 лет его жизни. Лучше этого может быть только приглашение от модели Victoria's Secret на вечеринку в особняк Playboy. В общем, мне нравится: в «Икс-Втором» мало «кроссоверности», но зато много всего того, что про «модно, дерзко, молодежно». Пожалуй, идеально для молодого человека, решившегося на свою первую BMW.

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«Икс-Второй» — шестой кроссовер марки после X1, Х3/Х4, Х5/Х6, и новее его разве что недавно представленный гигант Х7. Построен Х2 на базе вседорожной «единички», которая, в свою очередь, использует переднеприводную архитектуру UKL с поперечным расположением двигателя. Задняя ось на машинах с шильдиком xDrive подключается при помощи муфты Haldex пятого поколения. Колесная база X1 и X2 одинаковая, но «двойка» на семь сантиметров ниже и немного короче за счет других бамперов.

Салон — классный. Мягкий пластик, пухлый М-руль, коричневая кожа на сиденьях, дверях и элементах центрального тоннеля, а также алюминиевые вставки с приятной шершавой текстурой. Кажется, что только от одного перечисления этих ништяков твои карманы становятся легче, ибо красивости в баварских автомобилях — удовольствие не дешевое.

Наш тестовый кроссовер стоит 3 677 500 рублей, из которых более миллиона — это опции. Еще раз — почти четыре миллиона рублей! За эти деньги можно купить как любого из конкурентов, так и машины, вроде Porsche Macan и старшего BMW X3. Этой суммы хватит даже на громилу Toyota Land Cruiser 200!

За что платишь столько денег? Наш автомобиль в версии 20d xDrive, оснащенный 190-сильным дизелем и «обычной» автоматической коробкой передач (есть еще «спортивная», которая добавит к цене 22,1 тысячи), в базе стоит 2,5 миллиона рублей.

Накидываем сверху 456 300 рублей за модификацию M Sport (стильный обвес, светодиодные фары, спортивные кресла, дверца багажника с электроприводом «в базе»), 280 тысяч за пакет Innovations (проекционный дисплей, навигация, беспроводная зарядка, подписка на онлайн-сервисы ConnectedDrive и возможность управления машиной со смартфона), почти 60 тысяч за цвет, 50 тысяч за диски, 110 тысяч за кожаный салон, 106,4 тысячи за панорамную крышу и еще пару мелочей, вроде камеры заднего вида, подогрева руля и памяти настройки кресел.

Получилось «не кисло», даже учитывая, что не все галочки в конфигураторе были отмечены. Например, в представительстве при заказе машины забыли, видимо, выбрать автозатемняющееся зеркало заднего вида (14,5 тысячи рублей) и не стали доплачивать за продвинутую музыку Harman Kardon (67,2 тысячи) с 12 динамиками. И если отсутствие «качающей» аудиосистемы можно пережить (даже учитывая, что стандартные комплексы BMW звучат ужасно), то неослепляющее зеркало, как и большинство опций из списка выше, все же хочется иметь.

На тестовой машине установлена обычная М-подвеска с пассивными амортизаторами, заниженная на 10 миллиметров, и спортивное рулевое управление с сервотроником и более короткой рейкой — все это входит в состав исполнения M Sport. Вдобавок здесь усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, а за доплату доступна еще и адаптивная подвеска с двумя режимами работы, хотя жизненной необходимости заказывать ее нет. По крайней мере, так кажется на первый взгляд.

Первое небольшое разочарование после первой встречи с машиной — в ложемент беспроводной зарядки, спрятавшийся в центральном подлокотнике, не помещается большой iPhone Plus, корпус которого оказывается слишком длинным. Странный просчет.

Второй минус — странная настройка педали тормоза, требующая привычки. Вначале ты никак не можешь поймать грань для плавного замедления: после небольшого свободного хода усилие на тормозах возрастает слишком резко. В результате ты постоянно перетормаживаешь, из-за чего машина клюет носом. Надеюсь, привыкну в последующие недели.

Такой расход на 100 км пути показал BMW X2 в первые две недели теста

За рулем — классно. Передние сиденья здесь установлены немного ниже, чем на X1, а если их опустить в крайнее нижнее положение, то ощущение какой-либо «кроссоверности» полностью улетучивается. Справа торчит рычаг коробки передач — длинная традиционная «кочерга» вместо нефиксируемого джойстика. Все потому, что здесь установлена не привычная трансмиссия ZF, а «восьмиступка» японской фирмы Aisin. И работает этот агрегат в паре со 190-сильным дизелем великолепно. За первые две недели к этому тандему не возникло ни единого вопроса: разгон до «сотни» — 7,7 секунды, тяги достаточно практически в любых режимах движения, а при малейших вопросах и задержках при переключении выручает кнопка с надписью Sport.

Но если с силовой установкой все в порядке, то к понятию «удовольствие от езды» в отношении тестового BMW X2 я пока отношусь скептически. Потому что этого самого удовольствия, несмотря на все буковки «М» на кузове и в салоне, за первые две недели знакомства с машиной я не нашел. Возможно, я еще не оправился от месяца совместной жизни с Mercedes-AMG GLC 63 S, но баварский кроссовер совсем не кажется крутым.

Пока я лучше подожду конца длительного теста, чтобы привыкнуть к машине. Тогда уже можно будет собрать в кучу ездовые впечатления, подсчитать стоимость владения и сравнить «Икс-Второй» в конкурентами. Жду не дождусь!

Технические характеристики BMW X2 20d xDrive

Дизель 2.0
Тип двигателяДизель I4
Рабочий объем1995 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин190/4000
Макс. момент, Нм/об/мин400/1750-2500
Тип приводаПолный
Трансмиссия8АКП
Передняя подвескаНезависимая многорычажная
Задняя подвескаНезависимая многорычажная
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4360х1824х1526
Колесная база, мм2670
Масса, кг.1675
Макс. скорость, км/ч221
Разгон 0-100 км/ч, с7,7
Расход топлива (комб.), л/100 км4,8
Емкость топливного бака, л.51
Дорожный просвет, мм.172 (с М-подвеской)
Объем багажного отделения, л.470/1355
Цена, рублейот 2 500 000
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