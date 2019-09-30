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15:29

В России отзывают травмоопасные BMW X3

Всего на ремонт отправят 287 автомобилей 2019 года выпуска

Компания BMW отзывает в России кроссоверы X3 из-за проблем с креплением заднего подголовника, которое может стать причиной получения травмы при ДТП.

Причина для старта отзывной кампании в фиксаторе центрального заднего подголовника. Из-за измененной сварки, крепление может сломаться, и в случае аварии это может стать причиной травмы. Всего под сервисную кампанию попали 287 автомобилей, которые были произведены в этом году. Сотрудники дилерских центров заменят задний центральный подголовник, все работы будут выполнены бесплатно.

Владельцев дефектных кроссоверов позовут в сервис по телефону или электронной почте, также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров.

В начале августа производитель отзывал более 20 тысяч экземпляров 5-Series и 6-Series. Тогда проблему обнаружили в плюсовом проводе аккумулятора. В ходе эксплуатации на нем могла появиться ржавчина, из-за чего в работе автомобили могли происходить сбои, а двигатель мог не запускаться с первого раза.