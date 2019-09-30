В России отзывают травмоопасные BMW X3

Причина для старта отзывной кампании в фиксаторе центрального заднего подголовника. Из-за измененной сварки, крепление может сломаться, и в случае аварии это может стать причиной травмы. Всего под сервисную кампанию попали 287 автомобилей, которые были произведены в этом году. Сотрудники дилерских центров заменят задний центральный подголовник, все работы будут выполнены бесплатно.

Владельцев дефектных кроссоверов позовут в сервис по телефону или электронной почте, также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров.