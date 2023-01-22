Раскрыта внешность обновленного BMW X5

BMW хранит в тайне дату премьеры обновлённого семейства X5, но судя по проведению закрытых презентаций, кроссовер покажут до конца зимы. Это значит, что на европейском рынке X5 образца 2023 года появится в первом полугодии, а до США новинка доберётся осенью, как модель 2024 года. Следом в том же ключе обновится китайский кроссовер-лимузин, а затем поклонники увидят «заряженные» М-версии и идентичный апгрейд «родственного» Х6.