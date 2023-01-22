Раскрыта внешность обновленного BMW X5

Раскрыта внешность обновленного BMW X5Фотографии с закрытой презентации BMW разлетелись по Сети
Портал Cochespias.net раскрыл внешность обновленного BMW X5 в кузове G05. Судя по антуражу, кто-то слил блогерам снимки, сделанные в студии перед мировой премьерой. С кормы кроссовер не поменялся вовсе: единственный маркер рестайлинга — фонари с другим рисунком без прозрачных секций. А вот спереди перемены масштабные: у X5 образца 2023 года другой бампер, фары и радиаторная решётка. Официальный дебют наверняка состоится в ближайшие дни, но BMW не называет дату.
BMW выбрала для демонстрации обновлённого X5 версию xDrive40i, но другие кроссоверы наверняка доработают схожим образом. Вероятны два варианта обвесов: обычный и M-пакет. Можно ожидать расширенной палитры цветов кузова и иной гаммы колёсных дисков. Спереди новинка безошибочно узнаваема по светящейся решётке радиатора и узким фарам в духе актуальной BMW 3-Series.
Фотографий салона без камуфляжа пока нет, но судя по шпионским снимкам, X5 перейдёт на мультимедиасистему iDrive 8 и унаследует у «старшего» X7 конфигурацию передней панели. Что касается гаммы двигателей, то на кроссовере могут появиться четырёх- и шестицилиндровые турбомоторы нового поколения.
BMW хранит в тайне дату премьеры обновлённого семейства X5, но судя по проведению закрытых презентаций, кроссовер покажут до конца зимы. Это значит, что на европейском рынке X5 образца 2023 года появится в первом полугодии, а до США новинка доберётся осенью, как модель 2024 года. Следом в том же ключе обновится китайский кроссовер-лимузин, а затем поклонники увидят «заряженные» М-версии и идентичный апгрейд «родственного» Х6.