BMW X7 может получить водородную установку

Подробности о силовой установке на топливных элементах пока не сообщаются, но в её составе точно не будет традиционного двигателя внутреннего сгорания. Главным преимуществом водородной установки является большой запас хода и быстрая заправка: если современным электромобилям требуется на подзарядку батареи не менее получаса, то бак водородного автомобиля можно заполнить всего за несколько минут. Кроссовер Х7 может стать первым серийным БМВ, работающим на водороде, а в 2025 году баварцы планируют перевести на топливные ячейки и другие, более массовые, модели.