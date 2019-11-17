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12:00

BMW X7 может получить водородную установку

Флагманский баварский кроссовер в перспективе переведут на водород

BMW X7 в следующем поколении может получить силовую установку на топливных элементах, разработанную совместно с Toyota.

Как сообщает испанский портал Motor со ссылкой на собственные источники в BMW, баварцы всерьёз уверены, что будущее за водородом, поэтому в 2023 году собираются оборудовать флагманский кроссовер Х7 водородной силовой установкой. Марка подписала соглашение о партнёрстве в области разработки водородных топливных элементов с японской компанией Toyota ещё в 2016 году. Инсайдеры утверждают, что будущий X7 получит электрический привод в качестве стандартного, но для увеличения запаса хода автомобиль будет оснащён установкой, работающей на водороде.

Подробности о силовой установке на топливных элементах пока не сообщаются, но в её составе точно не будет традиционного двигателя внутреннего сгорания. Главным преимуществом водородной установки является большой запас хода и быстрая заправка: если современным электромобилям требуется на подзарядку батареи не менее получаса, то бак водородного автомобиля можно заполнить всего за несколько минут. Кроссовер Х7 может стать первым серийным БМВ, работающим на водороде, а в 2025 году баварцы планируют перевести на топливные ячейки и другие, более массовые, модели.