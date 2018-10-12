Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
17:53

BMW X7: новое изображение

Немецкая марка готовится к презентации флагманского кроссовера

Компания BMW опубликовала новое изображение флагманского кроссовера X7. Публичный дебют модели, построенной на модульной платформе CLAR, состоится в середине текущего месяца.

Дизайн новинки раскрыли в начале августа на патентных рисунках. А чуть раньше были опубликованы снимки машин на конвейере завода в американском Спартанбурге. Известно, что BMW X7 крупнее X5: флагман на 178 миллиметров длиннее, 16 шире и 55 выше. Колесная база моделей тоже разнится: 3010 против 2975 миллиметров.

BMW X7 на конвейере завода в американском Спартанбурге.

Гамма двигателей «Иск-седьмого» будет состоять из бензиновых двигателей объемом 3,0 (I6) и 4,4 литра (V8), а также трехлитровых дизелей разной мощности. Позже появится гибридный бензин — электрический вариант с четырехцилиндровым двигателем 2.0 и электромотором от BMW 740e iPerformance. Его мощность составит 326 сил и 500 Нм момента. Привод — задний или полный. Коробка одна — восьмидиапазонный «автомат» ZF.

Дорожные испытания прототипов «Иск-седьмого» проходили в разных климатических и температурных условиях. Машины тестировали в США, Южной Африке и Швеции.

В оснащение BMW X7 включат полностью электронную приборную панель и мультимедийный комплекс iDrive следующего поколения, активный M-дифференциал, пятизонный климат-контроль и рычаг КПП, отделанный кристаллами Swarovski.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...