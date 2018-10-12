BMW X7: новое изображение

Дизайн новинки раскрыли в начале августа на патентных рисунках. А чуть раньше были опубликованы снимки машин на конвейере завода в американском Спартанбурге. Известно, что BMW X7 крупнее X5: флагман на 178 миллиметров длиннее, 16 шире и 55 выше. Колесная база моделей тоже разнится: 3010 против 2975 миллиметров.
Гамма двигателей «Иск-седьмого» будет состоять из бензиновых двигателей объемом 3,0 (I6) и 4,4 литра (V8), а также трехлитровых дизелей разной мощности. Позже появится гибридный бензин — электрический вариант с четырехцилиндровым двигателем 2.0 и электромотором от BMW 740e iPerformance. Его мощность составит 326 сил и 500 Нм момента. Привод — задний или полный. Коробка одна — восьмидиапазонный «автомат» ZF.
Дорожные испытания прототипов «Иск-седьмого» проходили в разных климатических и температурных условиях. Машины тестировали в США, Южной Африке и Швеции.
В оснащение BMW X7 включат полностью электронную приборную панель и мультимедийный комплекс iDrive следующего поколения, активный M-дифференциал, пятизонный климат-контроль и рычаг КПП, отделанный кристаллами Swarovski.