BMW X7: новое изображение

Дизайн новинки раскрыли в начале августа на патентных рисунках. А чуть раньше были опубликованы снимки машин на конвейере завода в американском Спартанбурге. Известно, что BMW X7 крупнее X5: флагман на 178 миллиметров длиннее, 16 шире и 55 выше. Колесная база моделей тоже разнится: 3010 против 2975 миллиметров.