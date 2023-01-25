BMW X7 получил фары с кристаллами Swarovski

BMW X7 получил фары с кристаллами SwarovskiОни предлагаются как опция за 2 тысячи евро
Компания BMW пересмотрела список опций флагмана линейки кроссоверов — исполина X7. Теперь для модели можно заказать блоки светотехники Iconic Glow с кристаллами Swarovski. Они делают «взгляд» более выразительным, выступая одновременно габаритными и ходовыми огнями. В Европе такая опция стоит 2100 евро, или 158 тысяч рублей.
Одной из опций BMW 7 серии в кузове G70 стали верхние секции головной оптики с кристаллами Swarovski. Они называются Iconic Glow и выполняют роль ходовых, а также габаритных огней. Днём кристаллы подсвечивают два светодиода, благодаря чему создаётся уникальная световая подпись. Ночью их количество увеличивается до 22. С апреля 2023 года блоки Iconic Glow можно будет заказать и для рестайлингового X7.
Кроссовер с расположенной в два яруса головной оптикой дебютировал весной прошлого года. Помимо непривычной внешности, ему достались колеса диаметром 23 дюйма (опция), мультимедиа Live Cockpit Plus с OS 8.0, миниатюрный селектор трансмиссии и расширенная обивка салона натуральной кожей BMW Individual Merino. «В базе» у машины четырёхзонный климат-контроль, а за доплату можно получить пятизонный.
Начальный BMW X7 xDrive 40d комплектуется обновленной дизельной «шестеркой» 3.0. Отдача — 340 сил и 700 Нм момента (кратковременно до 720 Нм). Такой кроссовер разгоняется до «сотни» за 6,1 секунды и потребляет в комбинированном цикле 7,6–8,7 литра топлива. На версии X7 xDrive 40i дебютировала новая бензиновая «турбошестёрка» (380 л.с., 540 Нм), работающая в цикле Миллера.
Под капотом топ-версии X7 M60i xDrive, которая заменит M50i, стоит полностью новый агрегат V8 4.4. «Битурбовосьмерка» S68 выдает прежние 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, и даже разгон до 100 километров у X7 M60i xDrive занимает те же 4,7 секунды, что у предшественника.