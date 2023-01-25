BMW X7 получил фары с кристаллами Swarovski

Одной из опций BMW 7 серии в кузове G70 стали верхние секции головной оптики с кристаллами Swarovski. Они называются Iconic Glow и выполняют роль ходовых, а также габаритных огней. Днём кристаллы подсвечивают два светодиода, благодаря чему создаётся уникальная световая подпись. Ночью их количество увеличивается до 22. С апреля 2023 года блоки Iconic Glow можно будет заказать и для рестайлингового X7.